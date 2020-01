Blundstone, gli stivali australiani, storia, anniversario (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si scrivono Blundstone boots, ma tutti li conoscono semplicemente come i Blundstone. Sono quelli stivali alla caviglia, modello Chelsea Boot, un pò grossolani, con elastico colorato, che oggi si vedono indosso a molte persone anche di età differenti, ma che devono la loro origine a una storia che parte da lontano. Sia in termini di spazio che in termini di tempo: 1853 i fratelli James e Thomas Cuthbertson, commercianti di calzature in Inghilterra, salpano alla volta di Melbourne, dove James apre un negozio che produce e importa scarpe di qualità, occupandosi anche della concia del cuoio in Tasmania, il successo è immediato. Qualche anno dopo, è il 1902, John ed Elisa Blundstone, originari del Derbyshire, arrivarono a Hobart (Australia) e, forti dell’esperienza nella produzione di stivali adatti ai lavori pesanti, aprono un’attività in ... Leggi la notizia su gqitalia

