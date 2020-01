Beyonce senza freni: si siede per una [FOTO] e mostra tutto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Beyonce torna e ruggisce sui social con uno scatto bollente che proviene direttamente dal suo nuovissimo, richiestissimo servizio FOTOgrafico di inizio anno. In particolare questo scatto pubblicizza l’uscita del suo nuovo brand sportwear “Ivy park” in uscita per il 18 Gennaio. Beyonce bollente per il suo nuovo brand Beyonce non sa proprio cosa sia il relax e il suo stacanovismo l’ha sempre anticipata. E’ una donna che ama il suo lavoro ed essendo una delle persone più ricche del mondo può davvero realizzare ogni suo desiderio. Il suo ultimo progetto è quello del lancio del suo nuovo brand di abiti sportivi “Ivy park” che prende il nome della sua primogenita. Il lancio del brand è previsto per il 18 Gennaio e per aspettare il lieto giorno la cantante americana sta riempiendo il suo account Instagram di scatti bollenti. ... Leggi la notizia su velvetgossip

