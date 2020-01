Samsung presenta il primo 'essere umano artificiale al mondo' al CES 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il ramo sperimentale di ricerca di Samsung ha portato al CES 2020 una dimostrazione di quello che chiama il primo essere umano artificiale al mondo, una simulazione virtuale di un'intelligenza umana che impara, dialoga e simpatizza come una persona normale.Ogni essere umano simulato, che esiste semplicemente nel mondo virtuale e non in quello reale, viene chiamato NEON, e il concetto di Samsung è che queste simulazioni si evolverebbero in modo tale da sviluppare personalità credibili trasformandosi addirittura in figure professionali vere e proprie, come istruttori di yoga, conduttori televisivi e molto altro."NEON è come un nuovo tipo di vita", ha affermato Pranav Mistry, amministratore delegato di STAR Labs, acronimo di Samsung Technology & Advanced Research. "Ci sono milioni di specie sul nostro pianeta e speriamo di aggiungerne un'altra. I NEON saranno i nostri amici, ... Leggi la notizia su eurogamer

