Pentagono ha confermato che "oltre una dozzina di missili balistici" sono stati lanciati contro due basi Usa e delle forze di coalizione in Iraq. "E' chiaro che questi missili sono stati lanciati dall'Iran e hanno preso di mira almeno due basi militari irachene che ospitano forze Usa e persona- le della coalizione a al-Asad e Irbil", ha fatto sapere in una nota il Pentagono. Si tratta delle Al Asad e Irbil erano in condizioni di elevata allerta a causa delle precedenti minacce da parte dell'Iran.(Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ilha confermato che "oltre una dozzina di missili balistici" sono stati lanciati contro dueUsa e delle forze di coalizione in. "E' chiaro che questi missili sono stati lanciati dall'Iran e hanno preso di mira almeno duemilitari irachene che ospitano forze Usa e persona- le della coalizione a al-Asad e Irbil", ha fatto sapere in una nota il. Si tratta delle Al Asad e Irbil erano in condizioni di elevata allerta a causa delle precedenti minacce da parte dell'Iran.(Di mercoledì 8 gennaio 2020)

FRANCESCOCARDE3 : RT @Tg3web: ?? Il Pentagono conferma l’attacco missilistico iraniano contro i militari statunitensi in #Iraq. Colpite le basi di Ayn al Asad… - TelevideoRai101 : Pentagono:colpite due basi Usa in Iraq - SaraCVTo : RT @Tg3web: ?? Il Pentagono conferma l’attacco missilistico iraniano contro i militari statunitensi in #Iraq. Colpite le basi di Ayn al Asad… -