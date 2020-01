NBA 2019-2020 | i risultati della notte 8 gennaio | Lebron domina New York | Memphis vola

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (7 gennaio) : Bucks e Celtics ko - Doncic e Jokic danno spettacolo : Nove le partite andate in scena questa notte nell’NBA e non sono mancate le sorprese, con un paio di colpi d’arresto importanti. Nottata amara per gli italiani, con Belinelli e Melli esclusi dalle rotazioni di giornata e Gallinari che perde a Philadelphia nonostante i suoi 18 punti. Impressionanti, invece, ancora una volta le prestazioni di Luka Doncic e Nikola Jokic nelle vittorie di Dallas e Denver. Iniziamo dai ko più pesanti. Non ...

NBA 2019-2020 - Blake Griffin si è infortunato al ginocchio e potrebbe fermarsi per il resto della stagione : Non c’è un attimo di tregua per Blake Griffin. L’ala grande dei Detroit Pistons, sei volte all-star, è alle prese, infatti, con l’ennesimo infortunio. I problemi fisici sono ormai una costante nella carriera dell’ex Clippers, il quale, nell’ultimo lustro, è stato fortemente limitato da una tendenza a farsi male molto facilmente. Stavolta è il ginocchio sinistro a dare noie alla prima scelta del draft 2009. Nonostante le smentite del ...

NBA 2019-2020 - Kevin Love e Andre Drummond potrebbero cambiare squadra prima della trade deadline : La trade deadline, ovvero l’ultimo giorno disponibile per fare scambi durante la stagione NBA 2019-2020, è in programma per il 7 febbraio. Dopo le 12.30 di quel giorno, infatti, nessuna squadra potrà fare movimenti di mercato fino al Draft. Due sono i grossi nomi che secondo i vari rumors dovrebbero cambiare squadra prima di quel momento: Andre Drummond e Kevin Love. Il primo, stante quanto riporta il Detroit Free Press, è molto ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (4 gennaio) : Harden fa volare i Rockets - mentre Boston rischia grosso : Sei le partite andate in scena questa notte nell’NBA, con la corsa playoff che ha visto brusche frenate, mentre altre franchigie hanno rischiato grosso fino all’ultimo. In tutto questo, però, spiccano i Rockets e i Lakers, che ingranano la quarta nella Western Conference. Pesante ko quello subito dai Miami Heat sul campo degli Orlando Magic. Il derby della Florida si chiude con un netto 105-85 che, però, non deve ingannare. Miami resta in ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (2 Gennaio) : LeBron James dominante - Antetokounmpo trascina Milwaukee : Sono quattro le partite di una notte NBA vissuta nel ricordo dell’ex Commisioner David Stern, morto a 77 anni a New York dopo che era stato colpito da un’emorragia cerebrale qualche settimana fa. Stern ha reso l’NBA una delle leghe sportive più importanti ed influenti al mondo in questi ultimi quaranta anni, lasciando poi la sua carica nel 2014 ad Adam Silver. Tornando al campo e alle partite giocate, quarta vittoria ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (1° gennaio). Harden-Westbrook trascinano i Rockets - Gallinari vince contro i Mavericks di Doncic : Sono stati sette gli incontri della NBA 2019-2020 che sono andati in scena nella serata italiana del 31 dicembre e nella nottata che ha salutato l’inizio del 2020. In questo “viaggio” nel tempo, andiamo a raccontarvi cosa ha riservato la lega più importante e famosa del basket mondiale. Si parte dallo Spectrum Center dove i Boston Celtics si sono imposti con lo score di 109-92 nei confronti degli Charlotte Hornets. Grandi prestazioni ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (31 dicembre). I Bucks espugnano Chicago - Washington sorprende Miami : Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite della stagione regolare NBA 2019-2020. Continuano a vincere i Milwaukee Bucks, che si confermano ampiamente il miglior team della lega fino a questo punto, mentre i Miami Heat crollano sorprendentemente a Washington. Andiamo a vedere quanto successo. I Milwaukee Bucks espugnano lo United Center di Chicago con il punteggio finale di 102-123. Decisivo il terzo periodo di gioco, ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (30 dicembre) : Howard e Davis dominano sotto canestro e i Lakers spazzano via Dallas : Cinque le partite NBA che si sono svolte questa notte (30 dicembre). Ad aprire la giornata di pallacanestro made in USA il successo degli Oklahoma City Thunder sul campo dei campioni in carica, ovvero i Toronto Raptors. 98-97 il risultato finale. Migliore in campo l’ex Clippers Shai Gilgeous-Alexander, autore di un match da 32 punti con annesso canestro decisivo. Da segnalare anche i 25 punti, 11 rimbalzi e 8 assist del veterano ...

