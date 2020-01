Napoli, i parcheggiatori abusivi all’assalto della notte della Befana di piazza Mercato (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gli agenti della Polizia Municipale hanno identificato e multato 25 parcheggiatori abusivi nel centro di Napoli la notte dell'Epifania: 18 di loro avevano "preso possesso" di via Nuova Marina e di piazza Mercato, approfittando della folla arrivata per gli ultimi acquisti per la Befana per gestire irregolarmente la sosta delle numerose automobili. Leggi la notizia su napoli.fanpage

