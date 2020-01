Inter, Lukaku da record: così forte non se lo aspettava nessuno (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Inter Romelu Lukaku frantuma i record della Serie A e trascina i nerazzurri in vetta alla classifica. È l’attaccante ideale di Antonio Conte. per caratteristiche e mentalità. L’Inter si gode un Lukaku da record. Il centravanti belga era arrivato in nerazzurro tra le critiche di buona parte della tifoseria e degli esperti degli studi televisivi. All’ex United è bastato il girone di andata per capovolgere i commenti a suon di gol. Se l’Inter è in vetta alla classifica anche merito del centravanti. Inter, Lukaku da record: nessuno come lui in Serie A In diciotto partite Romelu Lukaku ha messo a segno quattordici gol, meglio di Cristiano Ronaldo che ha già avuto modo di testare il campionato nostrano. Ma non è tutto. L’attaccante scelto da Conte ha frantumato anche il record di Christian Vieri, che nel 2000 aveva messo a segno tredici reti nello ... Leggi la notizia su newsmondo

