Festival di Sanremo 2020 | svelati i nomi degli esclusi da Amadeus

Dal 4 all'8 Febbraio andrà in onda su Rai 1 la settantesima edizione del Festival di Sanremo, condotta per la prima volta da Amadeus, il celebre conduttore Rai, che prenderà il posto di Claudio Baglioni, che ha condotto le ultime due edizioni della manifestazione musicale. Nei giorni scorsi sono stati annunciati tutti e 24 i concorrenti che si esibiranno sul palco dell'Ariston e proveranno a vincere l'ambito premio, che darà inoltre automaticamente accesso all'Eurovision 2020. I primi 22 big in gara erano stati anticipati dal settimanale Chi, per poi essere confermati da Amadeus stesso attraverso il quotidiano Repubblica: una scelta che ha sicuramente infastidito alcuni addetti ai lavori. Un colpo di scena però è avvenuto il 6 Gennaio a I Soliti Ignoti, la trasmissione condotta dal medesimo conduttore, quando il padrone di casa ha tirato fuori dalla manica ...

