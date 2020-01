Erba, paura per il ponte di Buccinigo: cadono calcinacci, vigili del fuoco sul posto e corsia chiusa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) paura a Erba, nella frazione di Buccinigo, per la caduta di alcuni calcinacci da un ponte che ha costretto i vigili del fuoco a intervenire nella serata di martedì 7 gennaio e chiudere parzialmente la strada provinciale sp40 Arosio-Canzo, per mettere in sicurezza la struttura. Il cavalcavia era stato danneggiato dal passaggio di un camion alcuni giorni fa. Leggi la notizia su milano.fanpage

egalloni : @fgavazzoni @federicofubini @Corriere Da un lato si capisce la paura che nel fare di ogni erba un fascio si perdano… - Stefano90299380 : @yenisey74 @TKratico @akumal2001 È più probabile che così come il capitalismo aveva paura del socialismo, allo stes… - Cerrezio_FC : @TDROLDLADY @matteosalvinimi Vero su tutto. Infatti l’Iran è criticabile su molti piani. Ma sinceramente mi fa più… -