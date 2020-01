Eleonora Daniele è in dolce attesa aspetta una bimba (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Eleonora Daniele ha annunciato in diretta «È vero, sono incinta. Aspetto una bambina, si chiamerà Carlotta». La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico in studio, che si è alzato in piedi per una standing ovation alla futura mamma che l’ha abituato a non raccontare troppo di sè. Nonostante l’innata discrezione, i fan di Eleonora Daniele e Storie Italiane qualcosa avevano intuito osservando attentamente l’abbigliamento della conduttrice, che ha cominciato a vestire forme più morbide. Ma non c’è da temere per quanti pensano che la gravidanza la possa tenere lontana dalla tv. In una recente intervista a “DiPiù Tv” la Daniele ha dichiarato: «Ho visto molte mie colleghe lavorare fino all’ultimo. Quindi se mi dovesse succedere farei lo stesso, anche perché oggi le donne incinte sono molto tutelate». Dopo il matrimonio con Giulio Tassoni lo scorso ... Leggi la notizia su people24.myblog

ispanico50 : sono in cinta# ho letto che la conduttrice Eleonora Daniele(non so chi sia)durante il programma Storie Italiane, cr… - FonteUfficiale : Valeria Marini e il nuovo fidanzato, Emily Ratajkowski e la foto inedita, Eleonora Daniele è incinta, Lapo Elkann e… - LuciaMosca1 : (Eleonora Daniele incinta di una bambina: l'annuncio in diretta TV con le lacrime agli occhi) Segui su: La Notizia… -