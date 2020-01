Due ex riescono a ritrovarsi per una dedica scritta su una banconota da 20 euro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A volte i social svolgono la romantica missione di far ritrovare amori perduti, dimenticati nel passato o accantonati per una serie di fraintendimenti. L’artefice di questa storia sentimentale è una donna irlandese di nome Denise O’reilly, che casualmente viene in possesso di una banconota da 20 euro sulla quale è scritto un messaggio ”Christy, sei sempre stato tu .Vieni a trovarmi” firmato Megan. Denise non rimane indifferente di fronte all’accorato appello scritto da una donna all’uomo che evidentemente ama, e così decide di rendere pubblica la scritta sulla banconota sperando, chissà, che i due possano in qualche modo ritrovarsi. Diffonde la foto su Facebook, che immediatamente fa il giro del web raccogliendo più di 15 mila condivisioni, tanto che pochi giorni dopo, il destinatario del messaggio fa la sua apparizione. Si tratta di Christy Leech, che aveva amato Megan ... Leggi la notizia su baritalianews

Capezzone : Pur di stare contro #Trump, i soliti noti santificheranno #Suleimani (versione 1) oppure (versione 2) diranno che l… - thisisacasino : RT @coldvcoffee: Non so chi abbia bisogno di sentirselo dire, ma se due persone non riescono a stare lontane l'una dall'altra, allora non s… - jevflor0x : RT @coldvcoffee: Non so chi abbia bisogno di sentirselo dire, ma se due persone non riescono a stare lontane l'una dall'altra, allora non s… -