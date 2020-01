Alessandro Cocco, morto il re della tv: chi era? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A Varese, e più precisamente a Gornate Olona, è scomparso Alessandro Cocco: si tratta di uno dei personaggi che hanno collezionato più apparizioni nel piccolo schermo, e addirittura le sue gli sarebbero valse il Guinness dei Primati. Alessandro Cocco è morto Il nome di Alessandro Cocco non è noto a tutti, ma probabilmente il suo volto potrebbe essere familiare a qualcuno: nel corso della sua lunga carriera in tv è comparso il oltre 33mila trasmissioni, ma sempre e solo come comparsa. Si è spento nel Varesotto dopo una battaglia contro una grave malattia, e in tanti sui social hanno a lui dedicato messaggi di cordoglio e d’affetto. Durante la sua carriera televisiva Cocco non aveva fatto favoritismi di alcun tipo, e aveva scelto i canali meno noti così come le trasmissioni dei grandi della TV (Adriano Celentano, Mike Bongiorno e Pippo Baudo tra i tanti). Le sue numerose ... Leggi la notizia su notizie

