12 modi per difendersi dalle app-spia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) 12 modi per difendersi dalle app-spiaNel dubbio, disinstallaOcchio ai privilegi da amministratoreControllare le VpnAttenzione al consumo di batteriaUtilizzare un antimalwareNo al Wi-Fi pubblicoScaricare solo dagli store ufficialiScaricare l'ultima versione del sistema operativoAltri indiziOcchio alle autorizzazioniIl resetQualche giorno fa il garante per la privacy, Antonello Soro, ha lanciato l’allarme. Il responsabile dell’autorità di garanzia per la riservatezza dei dati personali, per giunta in regime di proroga in attesa delle nuove nomine del Parlamento, ha spiegato a Repubblica che ci sarebbe un’ottantina di app su ogni smartphone in grado di spiare le abitudini degli utenti, tracciarne la posizione, sgraffignare informazioni di ogni genere, comprese quelle sensibili, dalla salute ai sistemi di pagamento. Per essere più precisi, le dichiarazioni del capo dell’authority sono le ... Leggi la notizia su vanityfair

