Steam ha intenzione di lanciare una nuova ondata di saldi? (Di martedì 7 gennaio 2020) Se anche voi avete ancora qualche soldo da parte dopo gli ultimi saldi invernali di Steam e volete completare l'opera, allora vi farà piacere sapere che Steam abbia intenzione (o almeno così sembrerebbe) di lanciare una nuova ondata di offerte.Questo in base a quanto riportato ad una presunta comunicazione riportata da Valve ai suoi partner, in cui si annuncia che i nuovi saldi dovrebbero partire dal 23 gennaio per poi proseguire altri 5 giorni, in occasione del Capodanno cinese. Al momento non ci sono informazioni circa il tipo di giochi che verranno scontati e come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere la news come un semplice rumor, in quanto nulla è ancora stato confermato in via ufficiale.Di seguito potete comunque dare uno sguardo al comunicato.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Steam ha intenzione di lanciare una nuova ondata di saldi? -