Serie A. Ronaldo vs Lukaku. Juve-Inter: chi vincerà lo scudetto più bello ? (Di martedì 7 gennaio 2020) Il derby d’Italia è appena cominciato. Juventus – Inter continuano la corsa al comando della Serie A. Ronaldo e Lukaku sono stati i protagonisti assoluti delle due vittorie conseguite dalla capoliste nel penultimo turno del girone d’andata. Ronaldo, dopo un primo tempo di fischi e sofferenza, ha travolto il Cagliari con una tripletta restituendo il sorriso a mister Sarri dopo le delusioni contro la Lazio sia in Campionato che in SuperCoppa. Lukaku ha invece inflitto l’ennesimo ko al peggior Napoli della gestione De Laurentiis in un San Paolo che l’Inter non espugnava da quasi cinque lustri. La sfida tra i due campioni, Ronaldo e Lukaku è avvincente. Riporta lo sport italiano a rivalità epiche come Coppi-Bartali, Benvenuti-Mazzinghi, Rivera-Mazzola. Un duello che infiamma la fantasia ed esalta i tifosi tra due personaggi agli antipodi. Ronaldo è il campionissimo che ha ... Leggi la notizia su optimaitalia

