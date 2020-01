‘Questo è il mio ultimo appello…’: Sossio Aruta chiede aiuto sui social (Di martedì 7 gennaio 2020) Sossio Aruta è conosciuto dal pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne e Temptation Island Vip. Il cavaliere del trono over, proprio grazie a Maria De Filippi ha trovato la sua anima gemella e da qualche mese è diventato anche papà. Una vita quello di Sossio decisamente cambiata nell’ultimo anno. Nonostante le tante belle notizie, però il compagno di Ursula non è ancora soddisfatto e proprio sui social ha lanciato il suo ultimo appello. Sossio Aruta lancia il suo ultimo appello L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha lanciato il suo ultimo appello sui social prima di lasciare per sempre il calcio. Pochi sanno che Sossio Aruta è un gran calciatore ma un brutto infortunio gli è costato gli ultimi anni della sua carriera. Il re leone ha chiarito più volte di voler appendere ‘le scarpe al chiodo’ ma prima di lasciare il suo ‘mondo’ vorrebbe superare un ... Leggi la notizia su kontrokultura

MatteoRichetti : Vecchio amico mio, con il cuore, alcuni post possono essere cancellati che non succede niente. Proprio in queste or… - Quirinale : #Mattarella: mi ha trasmesso un messaggio che faccio mio: la speranza consiste nella possibilità di avere sempre qu… - myrtamerlino : Se anche #Bergoglio perde la pazienza siamo spacciati!?!? Ma no, ci ha insegnato qualcosa: siamo umani, fragili e i… -