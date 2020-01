Napoli resta una squadra forte e su Lobotka: ne parlano Orsi, Zanon e Pardo (Di martedì 7 gennaio 2020) Zanon: c’è la volontà di Lobotka di venire a Napoli che sta provando ad avvicinarsi alle richieste economiche del Celta Vigo. Politano non rientra più nei piani dell’Inter e anche in questo caso credo che alla fine l’affare col Napoli si farà Napoli Lobotka – A Radio Marte. nel corso di “Si Gonfia la Rete”, sono intervenuti Orsi, Zanon e Pardo per parlare dei problemi attuali del Napoli e Lobotka. Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.net: Nando Orsi “Il Napoli resta una squadra forte, il problema è mentale. Questo è un momento delicato e il calendario non gioca a favore perché il Napoli può perdere contro tutte. La Lazio sta bene, gioca bene a calcio, ci crede sempre e non molla nulla. Il Napoli invece prova ad impostare, ma è troppo fragile e anche i migliori vedi Koulibaly e Di Lorenzo commettono errori fatali”. Federico Zanon, giornalista “C’è la ... Leggi la notizia su forzazzurri

