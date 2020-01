Moglie Cecchi Paone | Chi è Cristina Navarro | età, carriera e vita privata (Di martedì 7 gennaio 2020) Conosciamo meglio la storia di Cristina Espinosa Navarro: tutte le curiosità sull’ex Moglie di Alessandro Cecchi Paone Cristina Espinosa Navarro è l’ex Moglie spagnola di Alessandro Cecchi Paone. I due si sono sposati dal 1993 al 2003, ma subito dopo il coming out del conduttore italiano i due si sono separati: “Quando ho detto a … L'articolo Moglie Cecchi Paone Chi è Cristina Navarro età, carriera e vita privata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Ginni2018 : @MelaVerde1 Sai che la Rusic io non la conoscevo, sapevo solo che era la ex moglie di Cecchi Gori. Poi ho visto per… - ChieDiTv : RITA RUSIC (59 anni) attrice e produttrice croata naturalizzata italiana. Ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, dal q… -