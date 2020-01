M5s, il deputato Cappellani va nel Misto: “Non mi riconosco più nella squadra. Restituzioni dello stipendio? Ho dimenticato la password” (Di martedì 7 gennaio 2020) Ieri aveva detto di essere disposto a restituire parte dello stipendio da parlamentare, ma di essere “tecnicamente impossibilitato“. Il motivo? “Mi sono dimenticato la password, mi era già capitato lo scorso anno e ora non riesco ad accedere alle pagine che servono per caricare i bonifici“, aveva detto al quotidiano La Sicilia il deputato Santi Cappellani, del Movimento 5 stelle. Poche ore dopo, però, il parlamentare catanese ha aperto la sua casella mail per scrivere a Luigi Di Maio e formalizzare il suo addio al Movimento. “Non avrebbe senso rimanere in una squadra in cui non ci si riconosce più” e perché “avvertivo da tempo la profonda frustrazione” di “non poter rappresentare il temine di cui ci fregiamo” e “non poter rispondere ai territori per non minare gli equilibri di questo o quel governo”. Nel giorno in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Giuggio72684862 : RT @fanpage: Il deputato Cappellani lascia il M5s dopo le mancate restituzioni: “Ho perso password per pagare” - Dario56893326 : RT @fanpage: Il deputato Cappellani lascia il M5s dopo le mancate restituzioni: “Ho perso password per pagare” - TutteLeNotizie : M5s, il deputato Cappellani va nel Misto: “Non mi riconosco più nella squadra. Restituzioni… -