Libia, Di Maio: “Paesi interferiscono nella guerra civile, c’è un rischio terrorismo per l’Europa” (Di martedì 7 gennaio 2020) “Ci sono Paesi che interferiscono” con la situazione in Libia, “queste interferenze devono finire e deve essere rispettato il cessate-il-fuoco”. Sono le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Bruxelles, prima dell’incontro, ad Ankara, con l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu. “In questo momento non c’è solo un rischio per i flussi migratori” ha aggiunto il capo politico del M5s, “ma c’è anche quello che riguarda il pericolo terrorismo“. L'articolo Libia, Di Maio: “Paesi interferiscono nella guerra civile, c’è un rischio terrorismo per l’Europa” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

