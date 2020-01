Lacrime per Aurora Ramazzotti: è successo in aereo. Ed è lei stessa a spiegare il motivo (Di martedì 7 gennaio 2020) Povera Aurora Ramazzotti, che ha passato un periodo non proprio felice su un volo per l’Italia. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti come sapete è oggi un personaggio amatissimo, soprattutto sul web. Su Instagram, il profilo della Ramazzotti è seguito da 1,7 milioni di followers, che giorno dopo giorno seguono le ‘avventure’ della bella Aurora. Che, negli ultimi giorni, ha condiviso con i fan foto e video della vacanza alle Maldive, organizzata per il periodo delle festività natalizie. Una vacanza che, però, è terminata proprio in queste ore. Dalle stories della Ramazzotti, infatti, abbiamo visto che proprio oggi lei e il suo fidanzato Goffredo Cerza hanno preso il volo per tornare in Italia. Ma proprio durante il viaggio in aereo, Aurora non è riuscita a trattenere le Lacrime. A ‘svelarlo’ è stato un video, apparso proprio nelle stories della Ramazzotti, che è stata ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

