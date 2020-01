Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo: “Lottando per Stefano ci siamo innamorati” (Di martedì 7 gennaio 2020) Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo: “Lottando per Stefano ci siamo innamorati” Dieci anni di processi e battaglie legali vissuti uno di fianco all’altra: Ilaria Cucchi, sorella di Stefano – il 31enne romano trovato morto il 22 ottobre 2009 nel reparto protetto dell’ospedale Sandro Pertini di Roma – e Fabio Anselmo, avvocato della famiglia. Una continua lotta contro una falsa verità di Stato, contro occultamenti e depistaggi, che ha finito per unire a doppio filo le loro esistenze. E oggi che finalmente è arrivata la sentenza di primo grado nel processo Cucchi Bis, con la condanna a 12 anni per omicidio preterintenzionale per Alessio Di Bernardo (ecco chi è) e Raffaele D’Alessandro (ecco chi è), oltre ai 2 anni e 6 mesi inflitti per falso al supertestimone Francesco Tedesco, i due possono parlare liberamente del loro amore. Perché Ilaria Cucchi e Stefano Anselmo, ... Leggi la notizia su tpi

