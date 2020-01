I detenuti lavoreranno negli uffici della Procura di Napoli. Esplode la polemica (Di martedì 7 gennaio 2020) Il protocollo tra il Provveditorato campano dell’amministrazione penitenziaria e la Procura di Napoli, firmato a dicembre, servirà a reclutare detenuti come ausiliari giudiziari a causa della grave carenza d’organico. I sindacati denunciano due pesi e due misure: "Nulla contro il reinserimento sociale e lavorativo, ma si affidano fascicoli a detenuti, mentre un lavoratore giudiziario non può avere precedenti penali e se indagato viene sospeso dal servizio. Servono invece nuove assunzioni qualificate". Critico anche il Comitato lavoratori giustizia: "Così passa il messaggio che negli uffici giudiziari può lavorare chiunque senza aver studiato e superato un concorso. L'utenza non viene rispettata". Leggi la notizia su napoli.fanpage

