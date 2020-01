Crisi Libia, l’Ue teme una pericolosa escalation del conflitto. Convocato un vertice a Bruxelles (Di martedì 7 gennaio 2020) vertice a Bruxelles sulla Crisi in Libia. L’Ue teme una pericolosa escalation del conflitto. Dalla Russia: “Tripoli ha riconquistato Sirte”. BRUXELLES (BELGIO) – vertice a Bruxelles sulla Crisi in Libia. Le ultime novità arrivate da Tripoli, ha portato l’Unione Europea a convocare un vertice per cercare di trovare una ‘soluzione politica’ a quanto sta accadendo nel terrorio libico. “L’incontro di oggi – fa sapere un portavoce dell’Ue citato dall’Ansa – sarà principalmente focalizzato sulla Libia, per una discussione approfondita sulla situazione tra i Paesi coinvolti nel processo di Berlino, perché vediamo un’escalation davvero pericolosa in questo conflitto“. Un passaggio importante per cercare di risolvere la situazione in Libia. La guerra tra Iran e Usa, invece, sarà affrontato nel ... Leggi la notizia su newsmondo

NicolaPorro : #DiMaio al Fatto (unico giornale che gli crede): in #Libia la risolvo io! L’insostenibile inconsistenza della #Ue.… - msgelmini : Conte convochi al più presto un tavolo di crisi sulla politica estera, invitando tutte le forze politiche presenti… - riotta : Giudicare la crisi Iran Usa con il metro meschino dei giochi italiani ci esclude dalla grande partita strategica Me… -