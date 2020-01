Conte e Capello, duro scontro in diretta tv: “Non sai di cosa parli” | VIDEO (Di martedì 7 gennaio 2020) scontro in diretta tv tra Fabio Capello e Antonio Conte. L’Inter ha da pochi minuti battuto 3-1 il Napoli (gol di Lukaku e Martinez) espugnando il San Paolo per la prima volta dal 1997 e conquistando l’ottava vittoria in nove trasferte stagionali. Il tecnico nerazzurro si presenta quindi ai microfoni di Sky Sport dove però inizia una discussione con il collega, ora opinionista della tv satellitare. Il motivo? Il pensiero dell’ex Juventus, secondo cui l’Inter vince perché è brava a sfruttare il contropiede. “Mister ma di cosa stiamo parlando? Quali contropiedi? In possesso palla sappiamo sempre cosa fare, giochiamo a memoria – ha ribattuto Conte -. Menomale che gli avversari ci temono più di chi vede le partite, sento delle assurdità”. Capello ha quindi provato a spiegarsi: “Vuoi che dica ripartenze? Io sono antico, siete messi ... Leggi la notizia su tpi

pisto_gol : Conte si è preso una bella rivincita su Capello: prima ne ha smontato le critiche sul gioco (“l’Inter attacca alta,… - riotta : Bravissimo Mister #Conte a zittire finalmente il dinosauro Capello che @sky parla di contropiede e catenaccio come… - GoalItalia : Tensione in tv tra Conte e Capello: 'Contropiede? Ma di cosa stiamo parlando' ?? -