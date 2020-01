Comuni: sindaco Lampedusa, 'personale per utilizzare risorse Stato e Ue' (Di martedì 7 gennaio 2020) Palermo, 7 gen. (Adnkronos) - "Ci sono risorse a disposizione dei Comuni che spesso non vengono utilizzate perché le amministrazioni non hanno il personale tecnico necessario. Credo che sia fondamentale partire da qui, dal mettere i sindaci e le loro amministrazioni nelle condizioni di potere coglie Leggi la notizia su liberoquotidiano

enpaonlus : La decisione del sindaco: “Basta gite scolastiche negli zoo, sono diseducative” - suburban71 : RT @JakDavide: Ma a Roma chi governa? I Romani! Ma non funziona nulla..ma di chi e’ al colpa? Per la plebe Del Sindaco..ma la colpa e’ del… - GiornaleLORA : Nella prossima puntata l’emergenza rifiuti, la depurazione, l’integrazione tra i due ex comuni. Intervista al Sinda… -