Calciomercato Napoli, Koulibaly nel mirino del West Ham (Di martedì 7 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, Koulibaly nel mirino del West Ham Secondo quanto riferito dal Sunday Express anche il West Ham avrebbe messo nel mirino Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli seguito anche dal Manchester City. Insomma, non solo l'Everton di Carlo Ancelotti come detto in passato, anche altre due squadre di Premier League si sono fiondate sul centrale senegalese. A gennaio l'ex Genk non si muove, questo è sicuro, mentre a giugno invece sembra già certo il suo addio. Da capire naturalmente quale potrebbe essere la sua squadra

Leggi la notizia su forzazzurri

