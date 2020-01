Arriva l’album più venduto del 2020, Colpa Delle Favole di Ultimo in vetta ma Fred De Palma prende i singoli (Di martedì 7 gennaio 2020) L'album più venduto del 2020 è Colpa Delle Favole. Il giovane cantautore romano conquista infatti la vetta dei dischi più venduti con il lavoro che contiene I Tuoi Particolari, con la quale ha raggiunto il secondo posto nell'ultima edizione del Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni. Ultimo conquista la vetta degli album più venduti Colpa Delle Favole precede le vendite di Playlist di Salmo, album che il rapper di Olbia porterà ancora in giro per il mondo e sul palco del Festival di Sanremo, al quale parteciperà nelle vesti di super ospite della prima serata. L'album è stato ripubblicato in una versione live, che ha rilasciato in concomitanza all'annuncio del tour mondiale con il quale porterà la musica dell'Ultimo album in giro per il globo. amazon box = "B07PHHXD7D" Playlist di Salmo è il secondo album più venduto del 2019 Ancora Salmo al terzo posto con ... Leggi la notizia su optimaitalia

