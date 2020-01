Anticipazioni Il molo rosso 2, Oscar (Alvaro Morte): “È successo di tutto” (Di martedì 7 gennaio 2020) Il molo rosso 2 Anticipazioni, l’attore di Oscar: “A Roma e Firenze mi è successo di tutto” Dopo il successo de Il Segreto e La casa di carta, Alvaro Morte è tornato a vestire i panni di Oscar ne Il molo rosso 2. L’attore spagnolo ha confessato sulle pagine del settimanale Tele Sette di essere molto grato alla fiction in onda su Rai2 che ha accresciuto la sua popolarità, soprattutto in Italia. “A Roma e Firenze è successo di tutto. Alcuni fan mi hanno raccontato la loro vita, altri mi hanno chiesto di fare un video per la cugina, altre donne si sono messe a piangere e altri ancora hanno seguito il nostro furgone”. Sono state queste le parole di Alvaro Morte, Oscar ne Il molo rosso. La fiction tornerà in onda questa sera con la seconda stagione su Rai2. Dopo il successo della prima edizione, nuovi misteri e segreti insospettabili terranno il ... Leggi la notizia su lanostratv

