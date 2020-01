Ultime Notizie Roma del 06-01-2020 ore 13:10 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Cesco Vitale in studio il presidente americano Donald Trump ha minacciato di verrai sanzioni pesanti contro l’iraq delle truppe americane saranno espulsi dal paese abbiamo lì una base era straordinariamente costosa costruire stato miliardi di dollari molto prima di me non ce ne andremo a meno che non ci rimborsino ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’air Force One servirà che chiedesse le forze statunitensi che andrà ne parleremo contro di loro sanzioni come non le hanno viste prima che in confronto quelle all’iran sembreranno morbide aggiunta la situazione sempre più confuse pericolosa che si staccheranno in Libia denonville incertezze anche sulle sorti della diplomatica europea che nei prossimi giorni è parlato del 7 gennaio come data plausibile ma non confermata dovrebbe approdare nel paese ... Leggi la notizia su romadailynews

