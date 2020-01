Salerno, urla “Allah Akbar” e aggredisce i vigilanti al pronto soccorso (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un extracomunitario ha dato in escandescenze mentre era in attesa in codice verde presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Episodio di violenza al pronto soccorso dell’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Protagonista un uomo, extracomunitario, che poco prima delle 8 di ieri ha dato in escandescenze mentre era in attesa in codice verde. I sanitari presenti … L'articolo Salerno, urla “Allah Akbar” e aggredisce i vigilanti al pronto soccorso proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

CBinnella : RT @SfigaCatrame: Salerno: cingalese urla 'Allah Akbar !!' in ospedale e si ritrova a condurre il Festival di Sanremo 2020 #Salerno #Sanr… - CALCIOGEMINI : Paura a Salerno, urla «Allah akbar» in ospedale, feriti due vigilanti - MauroReg123 : RT @SfigaCatrame: Salerno: cingalese urla 'Allah Akbar !!' in ospedale e si ritrova a condurre il Festival di Sanremo 2020 #Salerno #Sanr… -