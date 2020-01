Rapporti sessuali in strada su viale Giostra: denunciati due messinesi (Di lunedì 6 gennaio 2020) Avevano scelto di avere Rapporti sessuali in pieno giorno in strada su viale Giostra, incuranti dei passanti che attoniti filmavano la scena. Una coppia di messinesi si trovava su un’auto con le portiere aperte quando all’improvviso alcune persone hanno chiamato le forze dell’ordine. La sezione Specialistica dei vigili urbani, cotto il coordinamento del comandante Giovanni Giardina, ha da subito avviato gli opportuni controlli. Una volta accertata la situazione, l’uomo e la donna protagonisti della vicenda sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, non si tratterebbe del primo episodio in pubblico dei due amanti. Rapporti sessuali in strada L’episodio registrato a Messina è davvero curioso. Una coppia di focosi amanti era solita consumare Rapporti sessuali nella loro auto nei luoghi più diversi: in ... Leggi la notizia su notizie

