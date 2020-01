Previsioni Meteo, l’Inverno continua: una modesta goccia instabile infastidirà l’Anticiclone, locali piogge in settimana (Di lunedì 6 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Valori di pressione al suolo medio-alti, tra 1023 e 1032 hpa, questo il leitmotiv per tutta la settimana che è appena iniziata, oggi, lunedì 6 gennaio, ricorrenza dell’Epifania. Tuttavia, alle quote medio-alte atmosferiche interverranno modeste “defaillance” bariche, con geo-potenziali in temporaneo calo in più di qualche occasione e attivazione di una certa attività vorticosa anche in prossimità del suolo, benchè in un contesto di pressione sempre abbastanza elevato. Intanto, va detto che la sferzata fredda che in queste ore sta interessando soprattutto le regioni del medio-basso Adriatico, relative appenniniche e quelle meridionali, andrà via via esaurendosi entro le prossime ore notturne, con venti settentrionali che continueranno a essere ancora abbastanza presenti, ma in forma palesemente più attenuata e anche le temperature si ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

