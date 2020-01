Porte di ricarica a bizzeffe per Echo Dot e Nest Mini con Accell Power Dot (Di lunedì 6 gennaio 2020) Accell Power Dot è una base di ricarica davvero smart che permette di ricaricare un mucchio di dispositivi fungendo come base per Google Nest Mini o Amazon Echo Dot. Ecco come funzione, di cosa si tratta e i prezzi. L'articolo Porte di ricarica a bizzeffe per Echo Dot e Nest Mini con Accell Power Dot proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

