LIVE Dakar 2020 | tappa 6 gennaio in DIRETTA | si attende Alonso | comanda Al-Attiyah tra le

LIVE Sport : tutte le notizie e i risultati di lunedì 6 gennaio in DIRETTA : Atp Cup - 4 Trampolini - Campaccio - Dakar e Serie A di calcio : Tutto lo Sport e gli eventi del 6 gennaio: orari e programma Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di un'altra intensissima giornata di Sport in questo 6 gennaio. L'Epifania porta con sé tanti eventi da seguire e OA Sport vi terrà compagnia con aggiornamenti costanti su tutto quello che vi sarà. Fari puntati sul tennis: iniziano diversi tornei in Asia e in Australia e chiaramente la ...

LIVE Dakar 2020 - tappa 6 gennaio in DIRETTA : Fernando Alonso mette la top10 nel mirino : Il programma della seconda tappa Dakar 2020 (6 gennaio) – La classifica tra le auto – La classifica tra le moto – La classifica delle altre categorie Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Dakar 2020. La carovana del rally raid più impegnativo ed importante al mondo che si appresta ad affrontare la tappa Al Wajh-Neom da 393 km complessivi con soli 26 di ...

LIVE Sport - risultati e notizie 5 gennaio in DIRETTA : Vintazer terzo a Zagabria! Alonso felice alla Dakar : Tutto lo Sport e gli eventi del 5 gennaio: orari e programma 18.25 SCI ALPINO – L'azzurro Alex Vinatzer ha conquistato un fantastico terzo posto nello slalom di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Primo podio in carriera per l'azzurro che ha chiuso alle spalle del francese Noel e dello svizzero Zenhausern. 18.20 SALTO CON GLI SCI – L'austriaco ...

LIVE Sport - risultati e notizie 5 gennaio in DIRETTA : Alonso 11° nella prima tappa della Dakar - Settebello 2° nel Quattro Nazioni : Tutto lo Sport e gli eventi del 5 gennaio: orari e programma 14.13 PALLANUOTO – Si chiude con un pari, raggiunto all'ultimo respiro, il Quattro Nazioni di pallanuoto del Settebello: il 14-14 maturato oggi a Cuneo con l'Ungheria, però consegna ai magiari per differenza reti il torneo amichevole in preparazione agli Europei che si disputeranno a Budapest dal 14 gennaio. 14.08 ...

LIVE Sport - risultati e notizie 5 gennaio in DIRETTA : Alonso 11° nella prima tappa della Dakar - Pozzovivo : "Sarò quello di prima" : Tutto lo Sport e gli eventi del 5 gennaio: orari e programma 14.08 SLITTINO NATURALE – Si chiude con un pizzico di amaro in bocca la tappa di esordio della Coppa del Mondo 2020 di slittino su pista naturale di Winterleiten (Austria). Dopo gli ottimi risultati ottenuti ieri, oggi gli azzurri non sono stati in grado di centrare il gradino più alto del podio nelle due gare in programma. ...

LIVE Dakar 2020 - Prima tappa in DIRETTA : Fernando Alonso chiude a ridosso della top10! Successi per Zala e Price : 12.10: Vittoria del cileno Casale in questa Prima tappa, tra i quad: il sudamericano ha preceduto di 5'36" iL polacco Sonik e di 6'55" il ceco Kubiena. I primi classificati sono tutti piloti della Yamaha. 12.03: Il lituano Zala su Mini, salvo colpi di scena, dovrebbe aver vinto la Prima speciale della Dakar per le auto. Il pilota della Mini ha preceduto di 2'14" e ...

LIVE Sport - risultati e notizie 5 gennaio in DIRETTA : Alonso 11° nella prima tappa della Dakar - pericolo rinvio per gli Australian Open : 12.03 Dakar: Il lituano Zala su Mini, salvo colpi di scena, dovrebbe aver vinto la prima speciale della Dakar per le auto. Il pilota della Mini ha preceduto di 2'14" e di 2'50" i suoi più titolati compagni di marca: il francese Peterhansel e lo spagnolo Sainz. Fernando Alonso ha concluso all'undicesimo posto la sua prima tappa a 15'27" dal vertice. Quarto il ...

LIVE Dakar 2020 - Prima tappa in DIRETTA : Fernando Alonso 11° tra le auto - vince Zala. Price il migliore tra le moto : 12.03: Il lituano Zala su Mini, salvo colpi di scena, dovrebbe aver vinto la Prima speciale della Dakar per le auto. Il pilota della Mini ha preceduto di 2'14" e di 2'50" i suoi più titolati compagni di marca: il francese Peterhansel e lo spagnolo Sainz. Fernando Alonso ha concluso all'undicesimo posto la sua Prima tappa a 15'27" dal vertice. Quarto il ...

LIVE Sport - risultati e notizie 5 gennaio in DIRETTA : Djokovic parla di rinvio degli Australian Open - Alonso indietro nella Dakar : 11.20 Dakar – Quando sono trascorsi 254 km, c'è un cambio al vertice della classifica delle auto. Comanda, infatti, il saudita Al Qassimi, che si preso la vetta con la Peugeot, a precedere di 2'46" la Toyota del qatariano Al-Attiyah e di 2'23" la Mini del francese Peterhansen, in grande rimonta. Fernando Alonso è decimo con l'altra Toyota a ...

LIVE Dakar 2020 - Prima tappa in DIRETTA : Fernando Alonso 10° dopo 254 km. Tra le moto si impone a Price : 11.20: Quando sono trascorsi 254 km, c'è un cambio al vertice della classifica delle auto. Comanda, infatti, il saudita Al Qassimi, che si preso la vetta con la Peugeot, a precedere di 2'46" la Toyota del qatariano Al-Attiyah e di 2'23" la Mini del francese Peterhansen, in grande rimonta. Fernando Alonso è decimo con l'altra Toyota a 10'35". 10.50: Al ...