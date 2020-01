Inter, Zenga: «Conte è un mostro, ma la Juve resta favorita» (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, ha parlato della lotta Scudetto tra i nerazzurri e la Juventus, e del ruolo di Conte Walter Zenga, ex grande portiere dell’Inter e della Nazionale, ha concesso un’Intervista a Il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sulla lotta Scudetto. Zenga – «Conte è un mostro, il 3-5-2 uno spettacolo unico. Il lavoro di terzini e centrocampisti è straordinario, automatismi che rendono imprevedibili gli schemi. Contro l’Inter se accetti l’uno contro uno ti fanno male, hanno attaccanti fantastici. Se li lasci fare e concedi il pallino, hanno varianti di gioco che spesso ti impallinano. Conte accorcia i tempi come se ci lavorasse da anni e non da mesi. Juve favorita ma con Conte sempre a ridosso, a braccetto, accanto a Sarri». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

interchannel_ic : #News #CdS - #Zenga:'#Conte è un mostro, il 3-5-2 uno spettacolo unico - dice Zenga -. Il lavoro di terzini e centr… - napolista : #Zenga: “Solo in #Italia possiamo mettere in discussione uno come #Ancelotti” Intervista al CorSport: “#Conte è un… - passione_inter : Zenga: 'Conte è un mostro, il 3-5-2 uno spettacolo unico. Vidal all'Inter? Chi meglio di lui?' -… -