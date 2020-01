Golden Globe Awards 2020: ecco chi ha vinto (Di lunedì 6 gennaio 2020) Golden Globe 2020: questa notte al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills si è tenuta la cerimonia di premiazione della settantasettesima edizione dei premi riservati alle eccellenze seriali e cinematografiche. Tra le serie tv spiccano le affermazioni di Succession, Fleabag e Chernobyl rispettivamente miglior drama, comedy e serie limitata, che si sono aggiudicati due premi ciascuno. Tra i film 1917 ha vinto il premio come Miglior film drammatico, C’era una volta a… Hollywood quello per miglior comedy o musical, Parasite quello per miglior film in lingua straniera. Missing Link si è aggiudicato il premio come miglior film d’animazione. In totale il film di Quentin Tarantino ha ottenuto tre premi (oltre a quello di miglior comedy anche miglior sceneggiatura e miglior attore non protagonista, Brad Pitt) e Sam Mendes con 1917 ha ritirato il premio anche come miglior ... Leggi la notizia su trendit

SkyTG24 : Ecco tutti i candidati e i favoriti per i #GoldenGlobes ?? La cerimonia di premiazione andrà in onda questa notte a… - enpaonlus : Grandissimo attore. Grandissimo difensore degli animali e dei loro diritti. Anche spiritoso nel commentare la cena… - SkyTG24 : Tutte le serie tv vincitrici ai #GoldenGlobes 2020 ?? -