Francesca Fioretti dedica un post commovente a Davide Astori (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’aurora boreale al Polo Nord, uno degli eventi più belli al mondo. Una delle ultime fortunate ad assistervi è stata Francesca Fioretti, immortalando il momento con uno scatto. La foto è stata poi condivisa da quest’ultima su Instagram, dove ha dedicato il post a Davide Astori, marito della Fioretti ed ex calciatore della Fiorentina, morto lo scorso 4 marzo. Si legge sotto: “Ci hai trovate”. Francesca Fioretti commuove Le storie d’amore, soprattutto se spezzate da improvvisi drammi, non finiscono mai. E’ il caso di Francesca Fioretti e Davide Astori, ricordato proprio da quest’ultima sotto l’ultimo emozionate post condiviso su Instagram. Una foto seguita da un commento meraviglioso, una frase chiara e dedicata all’ex calciatore della Fiorentina morto il 4 marzo del 2018. Lo scatto ritrae l’aurora boreale del Polo Nord, uno degli eventi più belli al mondo, cui si legge sotto: ... Leggi la notizia su notizie

zazoomnews : Davide Astori il ricordo di Francesca Fioretti a quasi due anni dalla morte: “Ci hai trovate” - #Davide #Astori… - Noovyis : (Davide Astori, il ricordo di Francesca Fioretti a quasi due anni dalla morte: “Ci hai trovate”) Playhitmusic -… - zazoomblog : Davide Astori la moglie Francesca Fioretti commuove: la dedica davanti allaurora boreale - #Davide #Astori #moglie… -