Dakar 2020, Fernando Alonso sbatte contro una roccia: sospensioni rotte nell’incidente e ritardo di 2 ore e mezza (Di lunedì 6 gennaio 2020) Primo vero grande colpo di scena alla Dakar 2020: Fernando Alonso è praticamente fuori dai giochi per la vittoria in classifica generale. L’iberico due volte campione iridato di Formula 1 e due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, alla prima esperienza in assoluto nella Maratona del Deserto, ha perso oltre due ore in seguito ad un incidente in cui si è rotta la sospensione anteriore destra della sua Toyota sbattendo contro una roccia non molto visibile. L’equipaggio tutto spagnolo formato dall’ex pilota Ferrari e dal connazionale Marc Coma si è dovuto fermare per riparare il danno perdendo però un’infinità di tempo rispetto ai migliori. Peccato perché la strategia utilizzata da Fernando insieme al suo team stava funzionando alla perfezione, come testimonia l’eccellente quarto miglior tempo fatto segnare al secondo intermedio (km 104) della tappa odierna ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Dakar 2020, Fernando Alonso sbatte contro una roccia: sospensioni rotte nell’incidente e ritardo di 2 ore e mezza - svkrhub : Ah sì i famosi buggy full elettrici con i motori termici e nessuna parte elettrica che spinge il mezzo - zazoomnews : Dakar 2020 risultato seconda tappa auto: Giniel de Villiers si impone Fernando Alonso gravemente attardato -… -