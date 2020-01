Conte si mette in asse con Merkel (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nel pomeriggio del giorno della Befana Giuseppe Conte sente Angela Merkel. Una lunga conversazione telefonica, spiega una nota di Palazzo Chigi, per ribadire a due voci “la necessità di “uno stretto raccordo dell’Unione europea” sui due fronti caldi che rischiano di far deflagrare Medio oriente e nord Africa, l’Iran e la Libia. Un colpo battuto dal presidente del Consiglio (che in mattinata ha avuto un colloquio anche con il presidente degli Emirati Arabi Khalifa Bin Zayed) in uno scenario che vede l’Italia marginale in un Contesto, quello dell’Ue, che fatica a trovare una propria linea coerente d’azione sullo scacchiere internazionale.“Ben venga la telefonata”, spiega ad Huffpost Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell’Istituto Affari internazionali. “Senza azioni di questo genere il rischio per il nostro ... Leggi la notizia su huffingtonpost

