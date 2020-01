Conte: “Lukaku? E una pippa” (Di martedì 7 gennaio 2020) Ai microfoni di Sky, nel post partita, è intervenuto Antonio Conte, tecnico dell’Inter. L’allenatore inizia Contestando le parole di Capello nel salottino Sky. “Non penso che l’Inter oggi era l abbassata a difendere e ripartire, è andato a prendere altissimo il napoli e lo ha fatto per tutta la partita. il calcio è bello perché è vario e avariato. La squadra in fase di possesso sa sempre cosa fare, che parliamo di partenze e contropiede? Non è questo il calcio che facciamo. Questa è una squadra che gioca a memoria, meno male che gli avversari ci temono di più di chi guarda la partita” Capello si difende dicendo che la sua opinione è concorde con quella di Conte. L’Inter è una squadra che sa mettersi in capo, quando c’è da difendere difende, quando c’è da pressare lo fa bene, la sua forza è che, quando vengono avanti gli avversari, ha delle ... Leggi la notizia su ilnapolista

pisto_gol : Conte si è preso una bella rivincita su Capello: prima ne ha smontato le critiche sul gioco (“l’Inter attacca alta,… - Corriere : Napoli-Inter 1-3, Lukaku e Lautaro: Conte risponde alla Juventus e torna in vetta - tancredipalmeri : Ladies and gentlemen, Antonio Conte deluxe: 'Lukaku è una pippa! Ne ho sentite dire di tutti i colori su di lui...… -