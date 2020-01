Scontro tra 3 auto nel Casertano, traffico in tilt (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Caserta – Incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Coinvolte tre auto all’altezza del chilometro 714, ossia nel tratto tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello, entrambi nel Casertano, in direzione Roma. Non si riscontrano feriti. Attualmente il traffico circola su una corsia sola e si registrano 10 chilometri di coda verso la Capitale. A rendere nota la notizia è “autostrade per l’Italia”, che notifica anche gli interventi dei soccorsi sanitari e meccanici, delle pattuglie della polizia stradale, dei vigili del fuoco e del personale della direzione 6° Tronco di Cassino dell’ente in questione. Agli utenti provenienti da Napoli e diretti verso Roma, “autostrade” consiglia di uscire a Santa Maria Capua Vetere, di percorrere prima la strada statale 7 Appia e poi la Ss 6 Casilina verso Caianello, dove rientrare in ... Leggi la notizia su anteprima24

