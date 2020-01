Sarri aggiorna sulle condizioni di Chiellini: «Sta procedendo bene» – VIDEO (Di domenica 5 gennaio 2020) Nella conferenza stampa di vigilia di Juve-Cagliari, Maurizio Sarri ha aggiornato anche sulle condizioni di Chiellini Nella conferenza stampa di vigilia di Juve-Cagliari, Maurizio Sarri ha aggiornato sulle condizioni di Giorgio Chiellini. Le parole del tecnico bianconero. «Sta procedendo bene, con il lavoro individuale. È prematuro, pensare alle scelte Champions ora è impossibile perché dovremo valutare a fine mese le condizioni di Khedira e Chiellini. È presto per avere un quadro attendibile». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

