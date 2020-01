Sanremo 2020, stop della Rai a Rula Jebreal. Faraone (Iv): “È discriminazione di Stato” (Di domenica 5 gennaio 2020) Sanremo, la Rai dice no a Rula Jebreal diventa scontro politico La Rai ha detto no alla proposta di Amadeus, direttore artistico di Sanremo 2020, di avere al suo fianco nel ruolo di co-conduttrice la giornalista palestinese naturalizzata italiana Rula Jebreal. A rivelarlo è il quotidiano Repubblica. A pesare sulla decisione dei vertici della Tv di Stato sarebbero state le critiche scatenate sui social dai sovranisti dopo la notizia diffusa da Dagospia. La Rai avrebbe detto no alla presenza di Rula Jebreal a Sanremo per evitare che durante il Festival si parli più di attualità e politica che di canzoni. Sulla questione è intervenuto il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone che dichiara: “Dieci donne a Sanremo2020 ma non Rula Jebreal. Nessuno spazio ad una nuova italiana di successo. Nella narrazione sovranista stona e anche parecchio. La Rai, la tv pubblica, si ... Leggi la notizia su tpi

