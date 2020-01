Saldi, stracci e inquinamento (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Quadrilatero della Moda, appare in questi giorni effervescente come non lo si vedeva dagli Anni Ottanta. Le boutique di via Montenapoleone, via Spiga, via Manzoni e Corso Venezia sono prese d’assalto da stuoli di cinesi, russi, americani e pure italiani: la settimana dei Saldi nel capoluogo lombardo come in tutti gli altri centri sembra partita alla carica. A spingerla oltre ai retailer, magazine, quotidiani, on line, telegiornali nazionali e regionali.Da questi ultimi (specie quelli di Stato) ci si aspetterebbe un po’ più di riflessione: almeno un briciolo; non per indebolire un comparto come quello del tessile - abbigliamento italiano che soprattutto in passato ha dato grandi soddisfazioni al nostro Paese, quanto per rendere avvertito chi come suo diritto sceglie di comprare o stra-comprare “capi alla moda”,Perché la produzione che sta dietro a ... Leggi la notizia su huffingtonpost

