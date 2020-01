Roby Facchinetti si commuove e ammette: "I Pooh non esistono più" - (Di domenica 5 gennaio 2020) Francesca Galici Con le lacrime agli occhi, Roby Facchinetti mette definitivamente la parola fine sulla storia dei Pooh; non ci saranno altre reunioni, concerti e, soprattutto, nuove avventure discografiche per il gruppo che ha segnato la storia del Paese "I Pooh non esistono più." Con poche parole, Roby Facchinetti ha squarciato quel velo di silenzio e di omertà che da anni avvolge una delle band italiane più amate di sempre. Tutti sapevano, in cuor loro, che i Pooh non esistevano più ma nessuno aveva mai avuto il coraggio di ammetterlo. Era forse un modo per credere che la batteria di Stefano D'Orazio e la chitarra di Dodi Battaglia un giorno continuassero a suonare. Ci ha pensato Roby Facchinetti a far cadere gli indugi e forse era giusto fosse lui a farlo, uno dei volti storici della band, una delle sue voci più riconoscibili. Il tastierista dei Pooh è stato ospite di ... Leggi la notizia su ilgiornale

