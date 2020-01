PAGELLE Spal Verona: Lazovic ovunque, Pazzini e Stepinski freddi (Di domenica 5 gennaio 2020) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Spal Verona Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Spal e Hellas Verona, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Lazovic, Pazzini FLOP: Tomovic VOTI Spal (3-5-2): Berisha 5.5; Tomovic 4, Vicari 5 (77′ Felipe s.v.), Igor 5; Cionek 5.5, Kurtic 5.5, Missiroli 5.5, Valoti 5, Strefezza 6 (83′ Floccari s.v.); Paloschi 5, Petagna 5.5. All.: Semplici 5.5. HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 6.5, Kumbulla 6.5, Gunter 6.5; Faraoni 6.5, Pessina 6.5, Veloso 6.5, Lazovic 7; Verre 6.5 (90′ Dawidowicz s.v.), Zaccagni 6 (79′ Badu s.v.); Pazzini 7 (72′ Stepinski 6.5). All.: Juric 7. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

