Napoli-Inter – Statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Inter – Statistiche, curiosità e precedenti sulla diciottesima di campionato, si gioca il giorno della Befana, lunedì 6 gennaio 2020.

Statistiche Napoli-Inter – Le compagini scenderanno in campo allo Stadio San Paolo di Napoli lunedì 6 gennaio alle ore 20:45. "Numeri primi" è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le Statistiche del match di campionato.

I precedenti tra Napoli ed Inter

Senza alcune pietà i numeri ci ricordano il blasone e la storica superiorità dei nerazzurri. Napoli ed Inter, tra Serie A e Coppa Italia hanno giocato contro ben 162 volte. 50 sono le vittorie azzurre mentre il club col biscione vanta 73 vittorie, 39 invece i pareggi. Anche dal punto di vista dei gol ricorda il vantaggio Interista: il Napoli ne ha subito 242 e ne ha segnato 179. In Coppa Italia si contano 11 partite di cui 6 vinte dai nerazzurri, 3 dal Napoli e 2 pari.

