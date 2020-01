Milano, 90enne trovata morta in una cascina. “Segni di violenza sul corpo”: si indaga per omicidio (Di domenica 5 gennaio 2020) Si indaga per omicidio per la morte di una donna di 90 anni trovata senza vita in una cascina nella periferia sud di Milano. Carla Quattri Bossi, secondo quanto riportano il Corriere e la Repubblica, era la proprietaria del Podere Ronchetto che ha anche un parcheggio per camper. Sul corpo c’erano segni di violenza: potrebbe essere stata picchiata. Il corpo è stato ritrovato questa mattina alle 10. Sul posto gli uomini della squadra Mobile. L'articolo Milano, 90enne trovata morta in una cascina. “Segni di violenza sul corpo”: si indaga per omicidio proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

