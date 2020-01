LIVE Dakar 2020, Prima tappa in DIRETTA: partito Fernando Alonso! Tra le moto in testa lo statunitense Price (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.15 Non è ancora passato al km 105 Fernando Alonso, intanto tra le auto è in testa Al-Attiyah (Toyota) con 2’18” sullo spagnolo Sainz (Mini) e 2’48” sul polacco Przygonski (Mini). Tra le moto invece, al km 208 è in testa Price (KTM) con 51″ sullo statunitense Brabec (Honda) e 2’11” sull’austriaco Walkner (KTM). 8.25 Tra le moto Price al km 105 è davanti a metà gara con 41″ di vantaggio su Brabec e 1’26” sul compagno di marca Sunderland. Si attendono i primi passaggi delle auto, con Fernando Alonso atteso al rilevamento posto dopo 105 km di gara. 8.10 Al km 158 (metà gara), tra le moto, l’americano Brabec (Honda) guida le fila con 45″ di vantaggio sulla KTM del britannico Sunderland e 1’36” sull’altra Honda dell’argentino Benavides. Si ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Dakar 2020 Prima tappa in DIRETTA: inizia l’avventura di Fernando Alonso! - #Dakar #Prima #tappa #DIRETTA:… - OA_Sport : LIVE Sport, risultati e notizie 5 gennaio in DIRETTA: l’Italia vince in ATP Cup! I risultati NBA - zazoomblog : LIVE Dakar 2020 Prima tappa in DIRETTA: partito Fernando Alonso! Tra le moto in testa lo statunitense Brabec c’è il… -